Bureau Veritas crée un leader des essais alimentaires en Asie du Sud-Est en partenariat avec AsureQuality

Neuilly-sur-Seine, le 3 janvier 2019 - Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer la création de BVAQ, société d'analyse des produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d'Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l'entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de biosécurité.

BVAQ regroupe d'une part les laboratoires d'essais alimentaires récemment établis par Bureau Veritas au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande ainsi que sa participation majoritaire acquise en 2018 dans Permulab (un leader malaisien des analyses de l'eau et de produits alimentaires), et d'autre part le laboratoire d'essais de pointe pour les essais alimentaires créé par AsureQuality à Singapour en 2010.

Bureau Veritas détient une participation majoritaire de 51 % dans cette nouvelle activité, tandis qu'AsureQuality détient le reste du capital.

Les deux partenaires vont ainsi offrir des analyses en laboratoire à toutes les entreprises agro-alimentaires en Asie du Sud-Est, avec une présence géographique et une gamme de services inégalées s'appuyant sur le modèle en étoile, ou hub and spoke, de Singapour à la Malaisie, en passant par l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam.

L'Asie du Sud-Est représente 650 millions de personnes et dispose d'une industrie agro-alimentaire en plein essor confrontée à un accroissement des réglementations.

En 2016, Bureau Veritas s'est déjà associé avec succès à AsureQuality pour l'acquisition de Dairy Technical Services (DTS), le leader des analyses alimentaires en Australie. Pour Bureau Veritas, AsureQuality Singapore apporte son expertise et ses capacités tout en complétant le réseau de laboratoires de Bureau Veritas en Asie du Sud-Est.

L'ensemble des joint-ventures entre Bureau Veritas et AsureQuality en Asie du Sud-Est Pacifique représente un réseau de 9 laboratoires et plus de 500 employés.

«Cette opération consolide notre partenariat fructueux avec AsureQuality en Asie-Pacifique. En rapprochant nos capacités existantes, BVAQ renforce rapidement notre présence dans le secteur des essais agroalimentaires sur le marché en croissance rapide de l'Asie du Sud-Est », a déclaré Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas.

«Notre partenariat avec Bureau Veritas dans DTS a démontré de fortes synergies. Cette nouvelle association est une combinaison parfaite pour nos deux organisations et nous permettra de fournir de meilleurs services à nos clients dans cette importante région», a ajouté John McKay, Directeur Général d'AsureQuality.

A propos de Bureau Veritas



Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 76 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr













Contacts Presse : Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix : +33 (0)1 55 24 77 80 florent.chaix@bureauveritas.com

A propos de AsureQuality AsureQuality est un fournisseur de premier plan de services de sécurité alimentaire et de biosécurité dans le secteur agroalimentaire. Détenu par le gouvernement néo-zélandais et doté d'une expérience de plus de 100 ans, AsureQuality s'est bâti une solide réputation dans la fourniture de services d'experts et la création de valeur pour ses clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Pour en savoir plus www.asurequality.com

