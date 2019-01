Bureau Veritas : crée une coentreprise en Asie du Sud-Est avec AsureQuality

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a annoncé jeudi dans un communiqué la création de BVAQ, une société d'analyse des produits alimentaires basée à Singapour au service des marchés d'Asie du Sud-Est. BVAQ est une entreprise commune créée avec AsureQuality, l'entreprise publique néo-zélandaise spécialisée dans les services de sécurité alimentaire et de biosécurité.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-BVAQ regroupe d'une part les laboratoires d'essais alimentaires récemment établis par Bureau Veritas au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande ainsi que sa participation majoritaire acquise en 2018 dans Permulab (un leader malaisien des analyses de l'eau et de produits alimentaires), et d'autre part le laboratoire d'essais de pointe pour les essais alimentaires créé par AsureQuality à Singapour en 2010.

-Bureau Veritas détient une participation majoritaire de 51 % dans cette nouvelle activité, tandis qu'AsureQuality détient le reste du capital.

-Les deux partenaires vont ainsi offrir des analyses en laboratoire à toutes les entreprises agro-alimentaires en Asie du Sud-Est, avec une présence géographique et une gamme de services inégalées s'appuyant sur le modèle en étoile, ou "hub and spoke", de Singapour à la Malaisie, en passant par l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: TVA