Bureau Veritas : pénalisé par le placement de Wendel

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Bureau Veritas perdait près de 5% ce matin à la Bourse de Paris, vers 19,2 euros. La société de portefeuille Wendel a placé près de 5% du capital du groupe de certification et de conformité auprès d'investisseurs moyennant une décote d'environ 5% également.



Wendel a en effet vendu, via un placement auprès d'investisseurs institutionnels avec construction accélérée du livre d'ordres, 4,7% du capital de Bureau Veritas moyennant 'environ 400 millions d'euros'. Ce dont on peut déduire un prix de cession unitaire de l'ordre de 19,1 euros, alors que l'action Bureau Veritas a terminé hier soir à 20,1 euros.



La décote instantanée doit donc avoisiner les 5% et l'action Bureau Veritas s'ajuste ce matin, peu ou prou, sur le prix de l'opération.



Ainsi, la société de portefeuille a ramené sa participation à 35,8% du capital de Bureau Veritas, et à 51,9% des droits de vote.





