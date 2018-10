Bureau Veritas : plus forte baisse du SBF 120, dégradation

Données financières (€) CA 2018 4 774 M EBIT 2018 701 M Résultat net 2018 349 M Dette 2018 2 085 M Rendement 2018 2,59% PER 2018 27,84 PER 2019 24,33 VE / CA 2018 2,50x VE / CA 2019 2,35x Capitalisation 9 861 M Graphique BUREAU VERITAS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BUREAU VERITAS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 22,7 € Ecart / Objectif Moyen 1,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Didier Michaud-Daniel Chief Executive Officer Aldo Cardoso Chairman François Chabas Group Chief Financial Officer & Executive VP Stéphane Bacquaert Director Jean-Michel Ropert Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BUREAU VERITAS -2.11% 11 425 WORLDPAY INC 7.04% 31 236 CINTAS CORPORATION 25.68% 21 289 UNITED RENTALS -5.37% 13 273 LG CORP --.--% 11 327 TELEPERFORMANCE 36.79% 10 939