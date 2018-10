Bureau Veritas reçoit le label GEEIS pour son engagement en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes



Neuilly-sur-Seine, le 18 octobre 2018 - Le Fonds de dotation Arborus, premier Fonds de soutien à l'égalité professionnelle en Europe et dans le monde, remet ce jour le label GEEIS (Gender Equality European & International Standard) à Bureau Veritas à l'occasion des Rencontres internationales annuelles des « Bonnes Pratiques de l'Égalité » organisées par Arborus à Paris.

Suite à un audit réalisé par un tiers indépendant, le label GEEIS est décerné aux principales filiales de Bureau Veritas en France, en Espagne, en Italie et en Pologne. Ces filiales emploient 7 453 employés, dont 33,2% de femmes.

Véritable outil de pilotage et de promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le label GEEIS certifie le niveau des moyens mis en oeuvre ainsi que le bon déploiement de la politique de ressources humaines pour tendre vers l'égalité professionnelle. Il vise ainsi à s'assurer que les bonnes pratiques sont harmonisées entre la maison-mère et les filiales certifiées.

Pour Bureau Veritas, cette démarche de labellisation s'inscrit dans une politique globale en faveur de l'inclusion, axée en particulier sur l'égalité professionnelle. Le programme mondial «GENDER + ONE» du Groupe repose sur la reconnaissance de la parité des sexes au sein des équipes comme un facteur de progrès. Ainsi, à la fin 2017, le pourcentage de femmes identifiées potentiellement pour des postes de direction est passé de 18 % à 27 % et le pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants est passé de 12 % à 14,5 %. Sur ce périmètre, Bureau Veritas s'est fixé comme objectif un pourcentage cible de 25% de femmes d'ici 2020.

Pour Helen Bradley, Vice-Président Exécutif en charge des Ressources Humaines : « Cette reconnaissance est un résultat tangible de notre politique globale d'inclusion impulsée par le Groupe depuis 2016. Nous avons la conviction que l'égalité professionnelle a un impact positif sur l'engagement de nos collaborateurs et par conséquent sur nos clients, car elle permet à nos employés d'exprimer tout leur potentiel et de contribuer pleinement à la performance du Groupe. »

A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

