Bureau Veritas : Credit suisse n'est plus à l'achat

03/10/2018 | 10:24

L'action Bureau Veritas perdait près de 3% à la Bourse de Paris dans un marché en légère hausse après une dégradation de son conseil par Credit suisse. L'influent bureau d'études a révoqué son conseil d'achat ('surperformance') pour une position neutre, l'objectif de cours étant écrêté de 24 à 23,5 euros.



Les spécialistes s'attendent à un ralentissement de la croissance organique au 2e semestre 2018, en raison notamment d'une base de comparaison qui va devenir plus difficile dans le secteur minier, et des conséquences de la guerre commerciale américano-chinoise sur le secteur des biens de consommation. Les changes devraient également peser sur les comptes, en 2018 comme en 2019.



Si Credit suisse estime toujours que les ventes comme les marges de Bureau Veritas devraient progresser à moyen terme, le rythme en sera probablement plus lent que les analystes ne l'envisageaient initialement. Bref, les prévisions de bénéfices par action d'ici 2020 ont été écrêtées de 1 à 4%.





