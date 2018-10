Bureau Veritas : Morgan Stanley passe à l'achat

10/10/2018 | 11:18

Morgan Stanley a repris ce matin le suivi de l'action du groupe de certification et de conformité Bureau Veritas avec un conseil d'achat ('surpondérer'). L'objectif de cours est fixé à 25,1 euros, soit un potentiel de hausse supérieur à 25%.



Après quatre années de 'malaise', estiment les analystes, 'les marchés finaux (de Bureau Veritas) se retournent plus rapidement que ceux des valeurs comparables', par exemple dans les branches Pétrole & gaz et Minéraux. Morgan Stanley attend aussi une 'recovery' de la division Marine en 2018/2019, puisque les chiffres compilés par le courtier maritime Clarkson Marine suggèrent qu'un point d'inflexion a été dépassé.



Grâce à l'amélioration des volumes, la marge opérationnelle du groupe devrait passer de 15,9% en 2017 à 17% d'ici 2020. D'autant que la nomination d'un nouveau directeur financier pourrait présager d'une politique d'acquisition 'plus sélective'.



Or à ce jour, l'action Bureau Veritas présente une décote de l'ordre de 16% sur les valeurs comparables, calcule Morgan Stanley, alors même que la croissance organique du groupe devrait être l'un des plus élevées du secteur dans les années qui viennent.





