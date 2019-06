Bureau Veritas : Barclays reste à 'surpondérer'

27/06/2019 | 15:28

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 24 euros sur Bureau Veritas, s'attend à ce que les résultats semestriels du 25 juillet soutiennent sa thèse d'investissement sur le dossier.



Le broker anticipe pour le groupe français de services d'inspection et de certification une croissance organique de 3,3% au premier semestre (2,7% au deuxième trimestre), avec une amélioration de marge de l'ordre de 20 points de base.



'La réalisation de catalyseurs (amélioration de la qualité des résultats et du cash-flow, discipline plus stricte en termes d'acquisitions, recul de la dette nette) devrait voir l'écart de valorisation entre Bureau Veritas et SGS/Intertek se résorber', juge-t-il.



