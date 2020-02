Bureau Veritas : 'fondamentaux robustes', dit Oddo BHF

28/02/2020 | 12:08

L'analyste Oddo BHF confirme ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre Bureau Veritas, entrevoyant 'un impact négatif de l'épidémie à court terme' mais saluant 'des fondamentaux solides'.



'Nous avons révisé nos BPA 2020 de -5% en prenant pour hypothèse un impact du coronavirus de c.75 ME sur le CA conduisant à une croissance organique de 3.2% sur l'année (avec un T1 légèrement négatif) et à une protection de la marge à 16.3% en 2020e', commente le broker.



Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 27,50 euros, pour un potentiel de +20%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.