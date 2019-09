BUREAU VERITAS : Catherine Chen est nommée Vice-Présidente Exécutive de la division Biens de consommation de Bureau Veritas

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 30 septembre 2019

Catherine Chen est nommée Vice-Présidente Exécutive de la division Biens de consommation de Bureau Veritas

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), a le plaisir d’annoncer la nomination de Catherine Chen, à compter du 1er janvier 2020, en tant que

Vice-Présidente Exécutive de sa division Biens de consommation.

Basée à Shanghai, en Chine, Catherine Chen reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité Exécutif du Groupe. Elle remplacera Oliver Butler, qui a décidé de prendre sa retraite en 2020, après un brillant parcours au sein de Bureau Veritas. Lors des prochains mois, Oliver Butler continuera à collaborer étroitement avec Catherine Chen afin d’assurer une parfaite transition.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

« Je suis enchanté d’accueillir prochainement Catherine Chen au Comité Exécutif du Groupe.

Catherine a réalisé un parcours remarquable chez Bureau Veritas en prenant successivement de nombreuses responsabilités jusqu’au poste de Chief Operating Officer de la division Biens de consommation. Catherine mettra à profit son expérience du secteur, ainsi que sa connaissance approfondie des marchés asiatiques, pour poursuivre le développement de cette activité.

J’adresse mes vifs remerciements à Oliver Butler pour sa contribution remarquable au développement de notre division Biens de consommation tout au long de ces 16 dernières années. Oliver a permis à

Bureau Veritas de devenir un leader mondial des solutions pour la maitrise des chaînes d’approvisionnement et dans les services liés au développement durable et à la connectivité sans fil et automobile.

Enfin, je suis fier d’avoir à mes côtés, au sein de notre Comité Exécutif, des femmes et des hommes dont les parcours professionnels et les origines sont très diversifiés et reflètent la richesse de Bureau Veritas.»

Catherine Chen – Biographie :

Avec une carrière réussie de plus de 20 ans dans le secteur des biens de consommation, Catherine Chen dispose d’une solide expérience internationale dans les domaines du marketing et des ventes, du management opérationnel et de la gestion financière. Après 7 ans passés chez TÜV SÜD, Catherine Chen a rejoint Bureau Veritas en Chine en 2005, où elle a occupé divers postes à responsabilités dans le marketing et les ventes avant d’être nommée, en 2009, Directrice Générale du LCIE Shanghai, une filiale de Bureau Veritas. En 2012, elle est nommée Vice-Présidente pour la division Biens de consommation (CPS) pour la région Chine du Nord. En 2014, elle est promue Vice-Présidente Senior pour CPS Greater China. En 2017, elle prend la responsabilité de la division CPS pour la zone Asie et est actuellement Chief Operating Officer de la division.

Catherine Chen est diplômée d’un MBA de Rutgers Business School (États-Unis) et d’un BA en commerce international de l’université de Western Sydney (Australie).





À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 77 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

La division Biens de consommation de Bureau Veritas propose un large portefeuille de services couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de fabrication de produits de consommation. Ces solutions et services, qui comprennent des inspections, des essais en laboratoire et la certification de produits, ainsi que des audits de sites de production et de responsabilité sociale, sont fournis aux distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de consommation.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus : https://group.bureauveritas.com/fr

