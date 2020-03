BUREAU VERITAS : Information importante sur la date de l'Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas et la date de paiement du dividende de l'exercice 2019

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 13 mars 2020

Information importante sur la date de l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas et la date de paiement du dividende de l’exercice 2019

Dans un contexte exceptionnel et évolutif de pandémie de coronavirus (Covid-19), et afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires et la préservation des droits de participation de ces derniers à l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration de Bureau Veritas qui s’est réuni le 13 mars 2020 a pris la décision de reporter la date de l’Assemblée générale annuelle initialement fixée le jeudi 14 mai 2020 1 au vendredi 26 juin 2020 à 15h00 à l’Immeuble Newtime, au 40-52 Boulevard du Parc, 92200, Neuilly-sur-Seine.

Bureau Veritas proposera un dividende de 0,56 euro par action versé en numéraire dont la mise en paiement interviendra le 2 juillet 2020 (les actionnaires sur le registre au 1er juillet 2020 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 30 juin 2020).

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com

1 Pour rappel, dans son communiqué du 27 février 2020, Bureau Veritas annonçait que l’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires se tiendrait le 14 mai 2020 à 15h00 à l’Immeuble Newtime, au 40-52 Boulevard du Parc, 92200, à Neuilly-sur-Seine et que la date de mise en paiement du dividende en numéraire interviendrait le 25 mai 2020 (les actionnaires sur le registre au 22 mai 2020 auraient eu droit au dividende et l’action aurait été cotée ex-dividende le 21 mai 2020).





