BUREAU VERITAS : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019 / L'impact du Covid-19 sur l'activité

Neuilly-sur-Seine, France – 26 mars 2020

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2019 / L’impact du Covid-19 sur l’activité

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2019

Le Document d’enregistrement universel 2019 de Bureau Veritas a été déposé le 26 mars 2020 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Document d’enregistrement universel contient notamment :

le rapport financier annuel 2019 comprenant les comptes sociaux de Bureau Veritas SA et les comptes consolidés du Groupe ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2019 aux contrôleurs légaux des comptes ;

les informations relatives au descriptif du programme de rachat d’actions ;

les informations sociales, sociétales et environnementales constituant la Déclaration de Performance Extra-Financière.

Ce document en version française est disponible sur le site internet de Bureau Veritas ( https://group.bureauveritas.com/fr ), ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société – Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel sera disponible sur le site internet de Bureau Veritas au plus tard le 6 avril 2020.

L’impact du Covid-19 sur l’activité

Bureau Veritas surveille étroitement l'inactivité économique associée à l'épidémie de Covid-19 qui a un impact direct sur ses activités. Lors de l’annonce de ses résultats annuels 2019 le 27 février 2020, dans un contexte où le virus affectait uniquement ses activités en Asie, le Groupe estimait que l’impact sur son chiffre d'affaires serait de l’ordre de 60 à 100 millions d'euros.

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020, l’impact initialement situé principalement en Chine (17 % du chiffre d'affaires du Groupe, 16 461 salariés au 31 décembre 2019), affecte désormais d’autres régions du monde.

Dans ce contexte sanitaire incertain, l’impact de cette crise sur les résultats 2020 du Groupe est impossible à quantifier. Le Groupe informera de l’évolution de la situation dès qu’il sera en mesure de le faire.

Il est à noter que l’épidémie du virus Covid-19 n’a pas d’incidence sur la situation comptable et financière du Groupe au 31 décembre 2019 décrite dans le Document d’enregistrement universel 2019.

Le Groupe suit attentivement la situation et a pris les mesures appropriées pour protéger au mieux la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants.





