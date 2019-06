BUREAU VERITAS : Résultat de l'option pour le paiement du dividende en actions de l'exercice 2018

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France - 7 juin 2019

Résultat de l'option pour le paiement du dividende en actions de l'exercice 2018

L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires (l'« Assemblée ») de la société Bureau Veritas (la « Société »), par l'adoption de la 3ème résolution, a décidé de distribuer un dividende de 0,56 euro par action au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 avec la possibilité pour les actionnaires d'opter pour le paiement de ce dividende soit en numéraire soit en actions nouvelles.

Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement du dividende a été fixé à 19,13 euros, correspondant à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la date de l'Assemblée Générale, soit jusqu'au 13 mai 2019 inclus, diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d'euro supérieur.

Ce jour, le Président du Conseil d'administration, agissant sur subdélégation du Conseil d'administration, a constaté du fait de l'option de certains actionnaires pour le paiement du dividende en actions, la création de 9 943 269 actions nouvelles ordinaires Bureau Veritas d'une valeur nominale de 0,12 euro représentant 2,25 % du capital de la Société avant prise en compte de l'émission d'actions nouvelles sur la base du capital au 31 mai 2019.

La création des 9 943 269 actions nouvelles et l'augmentation de capital corrélative prendront effet le 11 juin 2019. Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes interviendront le 11 juin 2019.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2019 et seront, à compter de leur émission, entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital de la Société.

Si le montant des dividendes pour lesquels a été exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété d'une soulte en numéraire qui sera versée le 11 juin 2019.

Tout actionnaire qui n'aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire le 11 juin 2019.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS Laurent Brunelle +33 (0)1 55 24 76 09 laurent.brunelle@bureauveritas.com Florent Chaix +33 (0)1 55 24 77 80 florent.chaix@bureauveritas.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BUREAU VERITAS via Globenewswire