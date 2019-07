BUREAU VERITAS : cession de l'activité de conseil HSE en Amérique du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bureau Veritas a annoncé la cession de son activité de services de conseil en matière de santé, de sécurité et d'environnement en Amérique du Nord (HSE Consulting) à Apex Companies, LLC (Apex), un leader nord-américain des services HSE. HSE Consulting a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de dollars en 2018 et compte 170 employés. La transaction a été finalisée le 28 juin 2019.Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Bureau Veritas d'accélérer son expansion et sa croissance en Amérique du Nord en continuant d'investir dans des compétences stratégiques dans ses principaux services d'essais, d'inspection et de certification pour les bâtiments et les infrastructures, le pétrole et le gaz, l'agroalimentaire, l'énergie et les utilités.