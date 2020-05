Bureau Veritas : La suite de solutions « Redémarrez votre activité avec BV » s'étoffe d'un écosystème digital

Traçabilité et transparence

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, propose d’accompagner les entreprises et les administrations dans leur protocole sanitaire et leur volonté de transparence vis-à-vis de leurs clients et usagers à travers une plateforme digitale.

Cette plateforme comprend un ensemble d’applications venant enrichir la suite de solutions « Redémarrez votre activité avec BV », lancée par Bureau Veritas fin avril pour répondre aux besoins des entreprises qui préparent le redémarrage de leurs activités dans les conditions sanitaires adéquates.

Le dispositif comprend des outils d’aide opérationnelle destinés aux entreprises qui veulent rassurer les parties prenantes sur leur conformité aux réglementations et aux mesures de protection préconisées, et bénéficier d’un label et de la mise à disposition d’informations en ligne pour les clients et utilisateurs finaux.

A travers l’initiative « Redémarrez votre activité avec BV », Bureau Veritas met son expertise en matière de processus de certification et de maitrise des risques liés à la santé, à la sécurité et à l’hygiène au service de la reprise économique.

L’écosystème digital de Bureau Veritas répond à deux exigences des entreprises et des autorités publiques :

la traçabilité, en leur permettant de disposer de tableaux de bord comportant toutes les informations et indicateurs clés de performance collectés sur le terrain, et d’une vue complète de leur conformité, au niveau global ou sur un établissement donné ;

la transparence, en permettant au grand public de vérifier qu’un établissement dispose d’un label en cours de validité, et de repérer d’autres lieux disposant de labels valides sur une carte géographique. Toutes les informations fournies seront réutilisables par les clients, sur leurs propres sites web ou applications, et par des tiers selon le principe des données ouvertes (open data).

Bureau Veritas propose également aux entreprises de s’enregistrer en ligne pour engager rapidement la démarche de labellisation, dans un contexte où les délais de reprise de leurs activités sont critiques.

Pour plus d’informations sur «Redémarrez votre activité avec BV», contacter : restartwithbv@bureauveritas.com

