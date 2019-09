Bureau Veritas : accord de coopération avec Cornis

13/09/2019 | 09:10

Bureau Veritas annonce avoir signé un accord de coopération avec Cornis, pour 'offrir aux propriétaires et exploitants de parc éoliens, des services d'inspection avancée de pales sur la base de la collecte de données in situ et le traitement numérique d'images'.



Le service propose d'utiliser des caméras HD pour numériser la surface externe de la pale, tandis qu'un outil automatisé d'intelligence artificielle identifie et mesure les défauts à l'aide d'une base de données de plus de 30.000 pales - la plus grande du secteur.



Dans le cadre de ce partenariat, les experts de Bureau Veritas conduiront les inspections sur site à l'aide d'équipements de pointe, et les spécialistes de Cornis traiteront les données et créeront des images HD complètes de chaque pale.



