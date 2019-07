Bureau Veritas : cession d'HSE Consulting à Apex

01/07/2019 | 18:07

Le groupe annonce la cession de son activité de services de conseil en matière de santé, de sécurité et d'environnement en Amérique du Nord (HSE Consulting) à Apex Companies, LLC.



HSE Consulting a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de dollars en 2018. La transaction a été finalisée le 28 juin 2019.



' Nous continuons de nous concentrer sur la croissance de nos activités de coeur de métier afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients en Amérique du Nord ', a déclaré Natalia Shuman, Vice-Présidente exécutive et Directrice Générale Amérique du Nord de Bureau Veritas.



' Grâce à cette opération, Apex acquiert des capacités en matière de sécurité, durabilité, conformité et systèmes de management, tout en renforçant sa base de talents et son rayonnement national dans les services d'hygiène industrielle et d'environnement. ' a déclaré David Fabianski, Directeur Général d'Apex.



