Bureau Veritas : confirme ses objectifs après une hausse de ses résultats au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a confirmé jeudi ses perspectives pour 2019, après une progression de l'ensemble de ses résultats au premier semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net du spécialiste de l'inspection et du contrôle des normes a atteint 171,1 millions d'euros, contre 149,7 millions d'euros sur la même période un an plus tôt.

Le résultat opérationnel ajusté a progressé de 7,9% sur un an en données publiées et de 6,9% à taux de change constants, à 380,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,48 milliards d'euros, en hausse de 5,9% en données publiées et de 4% en données organiques.

La marge opérationnelle ajustée du groupe au premier semestre a augmenté de 30 points de base, à 15,4%. En données organiques, la marge opérationnelle a progressé de 25 points de base.

Le consensus des analystes interrogés par Factset tablait sur un résultat net de 201 millions d'euros, un résultat opérationnel ajusté de 371 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 2,46 milliards d'euros et une croissance organique de 3,6%.

Le flux de trésorerie disponible du groupe s'est élevé à 140,9 millions d'euros au premier semestre, contre 97,6 millions d'euros sur la même période de 2018.

Pour 2019, le groupe anticipe toujours une "solide croissance" de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une "amélioration continue de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant". Bureau Veritas souhaite aussi maintenir sa génération de trésorerie "à un niveau élevé".

