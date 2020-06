Bureau Veritas : signe un accord-cadre mondial avec Shell pour aider à contribuer à l'ambition de l'entreprise de réduire les émissions liées à ses activités

La réduction des émissions de gaz à effet de serre représente une ambition majeure de tous les opérateurs énergétiques. Bureau Veritas aide ses clients à répondre aux besoins en énergie de la société tout en construisant un avenir plus durable, à faible émission de carbone.

Les émissions de méthane sont une composante importante des émissions indirectes de gaz à effet de serre générées tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Shell, un leader mondial de l'énergie et de la pétrochimie, s'est fixé pour objectif de maintenir l'intensité des émissions de méthane en dessous de 0,2% d'ici 2025. Bureau Veritas a obtenu un accord-cadre pour accompagner et aider l'entreprise à progresser vers la réalisation de cet objectif.

De portée mondiale, le nouvel accord-cadre d'entreprise avec Bureau Veritas permet à Shell de bénéficier de solutions expertes pour la détection des fuites sur tous les actifs. Les solutions de détection et de réparation des fuites (LDAR) de Bureau Veritas permettent à Shell de surveiller, quantifier et contrôler les émissions afin de minimiser son empreinte carbone. Ces solutions intègrent des technologies avancées telles que l'imagerie optique des gaz (OGI), les technologies laser et ultrasons ainsi que l'utilisation de drones pour optimiser les inspections.

«Chez Bureau Veritas, nous soutenons une stratégie orientée vers une atténuation du changement climatique tout en accompagnant le développement des activités dans le secteur de l'énergie. La gestion de la détection des fuites est une opération cruciale pour aider à concilier ces défis en protégeant la santé et la sécurité des employés, en minimisant l'impact environnemental et en améliorant l'efficacité énergétique», a déclaré Bruno FERREYRA, Vice-Président exécutif des services Pétrole et Gaz chez Bureau Veritas.

Bureau Veritas propose une gamme complète de services afin de fournir un approvisionnement énergétique sécurisé en réduisant les risques, en améliorant la fiabilité et en optimisant l'efficacité des actifs industriels dans des environnements complexes.

Afin de limiter le réchauffement climatique qui impacte notre société, Bureau Veritas soutient la transition énergétique mondiale en permettant aux clients de produire efficacement pour répondre aux besoins actuels et futurs tout en développant de nouvelles solutions à faible émission de carbone.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

