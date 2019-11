Bureau Veritas : succès d'une émission obligataire

12/11/2019 | 08:13

Bureau Veritas annonce le succès d'une émission obligataire non notée de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027, assortie d'un coupon de 1,125% : le livre d'ordres final s'est élevé à plus de 1,9 milliard d'euros avec près de 150 investisseurs différents.



'Ce niveau élevé de sursouscription de près de quatre fois a permis à Bureau Veritas de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés', souligne le spécialiste des essais, de l'inspection et de la certification.



Ce placement permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour ses besoins généraux et notamment d'anticiper le refinancement de certaines de ses échéances tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette et en optimisant son coût.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.