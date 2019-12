faber - ZB exagérément vendu ?????? dit Nicolas CHeron Baissier Cours d'entrée : 26.94 | Objectif : 22.1 Non Nicolas pas exagéré c est dans la logique des choses et le cours va pousuivre sa descente aux enfers



Wendel qui a detenu jusqua 99% de b veritas en 2004, se degage de petit a petit, encore 10% en cours de finalisation



Pourquoi une telle désafection, une seule raison et des plus valide, L'actif net par action

au 31 dec 2008 se resume a peau de chagrin soit 2,9 € oui deux euros 90 et pas 29 vous avez bien lui.



On entend ici et la que le marché a toujours raison, acheter un bien 15 fois plus cher que sa valeur, ( 42 €) MDR

Donc la correction est loin d etre finie tres tres loin

pour la fin de l année BVI pourrait passer sous les 10 € ( et pour moi ce serait encore trop, 6 voir 7 € serait de bon aloi )



Je doute donc de la possibilité de reprise de couleur sur le tct, on va aller deja au support de 25,9 puis 25,20 pour aller chercher 23 puis 22

valeur ideal pour du VAD



enfin wendel va etre tenté d alleger encore( avec seulement 25% il restera maitre a bord) sa position se doutant de la frottée et aidera encore a l effondrement.