BURELLE : Laurent Burelle succède à Jean Burelle à la tête de Burelle SA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration de Burelle SA, holding animatrice et de contrôle du groupe Burelle, a accepté la démission de Jean Burelle de son mandat de PDG en application des dispositions statutaires de limite d'âge. Il a décidé à l'unanimité de nommer Laurent Burelle comme PDG de Burelle SA au 1er janvier 2019. Laurent Burelle conserve ses fonctions de PDG de la Compagnie Plastic Omnium, principale filiale de Burelle SA.Soulignant la pertinence de la vision stratégique de Jean Burelle et compte-tenu de ces circonstances, le conseil d'administration a décidé, après avis favorable du comité des Rémunérations, l'octroi d'une rémunération exceptionnelle à Jean Burelle au titre des fonctions qu'il a exercées, sur la base d'une année de rémunération 2018.Le montant de cette rémunération exceptionnelle sera arrêté par le conseil d'administration de mars 2019 et sera ensuite soumis au vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.