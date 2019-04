BURELLE SA : Résultats annuels 2018

Paris, le 1er avril 2019 à 18h Résultats 2018 Résultat net part du groupe à 317, 5 M€ : + 27,4% Dividende en hausse de 25% à 20 euros par action La Compagnie Plastic Omnium devient un « pure player » automobile Laurent Burelle, Président-Directeur Général de Burelle SA depuis le 1er janvier 2019, a déclaré : «La mission principale de Burelle SA, holding à majorité familiale, animatrice et de contrôle d'un groupe qui se diversifie, est de créer de la valeur sur le long terme tout en préservant l'indépendance et le contrôle familial ainsi que le développement responsable de ses participations. Burelle SA accentuera ainsi son rôle autour de ses 3 pôles de développement : - la Compagnie Plastic Omnium, par sa solidité financière et son innovation, est prête à relever les défis technologiques de la voiture autonome et décarbonée, - la société immobilière Sofiparc est engagée dans une valorisation dynamique de son patrimoine, - la société de capital investissement Burelle Participations poursuivra sa politique active de diversification, notamment à l'international» ANR PAR ACTION : 1 131 EUROS L'Actif Net Réévalué (ANR) s'établit à 1 987 M€, soit 1 131 € par action, en retrait de 43% par rapport au 31/12/2017. Cette évolution est liée à la baisse de 42% du titre de la Compagnie Plastic Omnium, malgré une solide performance financière mais dans un contexte macro- économique volatile et incertain qui a impacté négativement tous les acteurs du secteur automobile. Actif Net Réévalué en M€ 31 / 12 / 2017 31 / 12 / 2018 Industrie - Compagnie Plastic Omnium 3 294 1 753 Immobilier - Sofiparc 91 105 Capital Investissement - 54 60 Burelle Participations Trésorerie Nette - Burelle SA 45 69 Total 3 484 1 987 Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au SRD. Elle contrôle majoritairement trois filiales, la Compagnie Plastic Omnium, Sofiparc et Burelle Participations. La Compagnie Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris Compartiment A, est éligible au SRD et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.64.49 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.09 - investor.relations@burelle.com - Site internet : www.burelle.com Page 1

RESULTAT NET PART DU GROUPE : 317,5 M€ RNPG en M€ 31 / 12 / 2017 31 / 12 / 2018 Industrie - Compagnie Plastic Omnium 250,3 319,3 Immobilier - Sofiparc 2,8 3,4 Capital Investissement - 1,1 6,5 Burelle Participations Autres -4,9 - 11,7 Total 249,3 317,5 FAITS MARQUANTS 2018 Industrie La Compagnie Plastic Omnium, détenue à 58,51%, est le premier contributeur aux résultats et au portefeuille de Burelle SA avec une capitalisation boursière de 3 000 M€ au 31 décembre 2018. La Compagnie Plastic Omnium, cotée sur Euronext Paris, Compartiment A, a publié ses résultats le 14 février 2019 (www.plasticomnium.fr). En M€ 2017 2018 Variation Chiffre d'affaires économique1 7 665,1 8 243,9 +7,6% Chiffre d'affaires consolidé 6 433,0 7 244,6 +12,6% Marge opérationnelle 2 614,7 610,1 -0,8% en % du CA consolidé 9,6% 8,4% Résultat net part du groupe 425,2 533,3 +25,4% EBITDA3 892,5 918,2 +2,9% en % du CA consolidé 13,9% 12,7% Cash-flow libre4 176,0 218,0 +23,8% Endettement net5 au 31/12 571 698 +127M€ Endettement net/capitaux propres 32% 32% - Endettement net/EBITDA 0,6 0,8 +0,2pt 2

L'année 2018 a constitué un virage stratégique pour la Compagnie Plastic Omnium avec : ∙La prise de contrôle de HBPO, leader mondial des blocs avant automobiles. ∙La cession de l'activité Environnement. ∙La création de New Energies destiné aux nouveaux modes de propulsion automobile. ∙La constitution de 2 alliances technologiques avec les équipementiers allemands Brose (Portes) et Hella (Eclairage). Par ces opérations, la Compagnie Plastic Omnium devient un « Pure Player » Automobile et affiche ses ambitions de leadership dans la voiture autonome, décarbonée et modulaire de demain. Immobilier Sofiparc, qui regroupe les actifs immobiliers non industriels de Burelle SA et est détenue à 100%, a réalisé un chiffre d'affaires stable à 9,8 millions d'euros. Sa contribution au résultat net est de 3,4 M€, en progression de 21% du fait de la forte baisse des frais financiers liée au refinancement de la dette en 2017. En 2018, Sofiparc a procédé à l'acquisition de bureaux de plus de 400 m2 à Lyon pour un montant de 1,5 M€. La société dispose d'un immeuble de bureaux de 13 132 m2 à Levallois Perret et d'un patrimoine foncier et immobilier à Lyon : un terrain de 5 700 m2 concédé en bail à construction pour 2 hôtels Novotel et Ibis, un immeuble de bureaux de 7 400 m2 et 32 000 m2 de terrains à usage commercial et tertiaire dans la banlieue lyonnaise. La valeur de marché de ces actifs s'élève à 136 M€. Capital Investissement Burelle SA a poursuivi le développement et la diversification de son portefeuille de fonds de Capital Investissement avec sa filiale à 100%, Burelle Participations, en prenant 18 M€ de nouveaux engagements dans 3 nouveaux fonds internationaux. Le résultat net atteint le niveau historique de 6,5 M€, reflétant une appréciation du portefeuille de 22%, soit 7,6 M€. L'actif net réévalué s'élève à 59,7 M€ à fin décembre 2018, en progression de 12% par rapport à 2017. 3

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019 Evolution de la composition du Conseil D'Administration Lors de sa séance du 19 décembre 2018, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de nommer, au 1er janvier 2019, Monsieur Laurent Burelle Président Directeur Général de Burelle SA, succédant à Monsieur Jean Burelle ayant atteint la limite d'âge. Le Conseil d'Administration du 29 mars 2019 propose à l'Assemblée Générale du 29 mai 2019 la nomination de Monsieur Wolfgang Colberg, comme nouvel administrateur indépendant, en remplacement de Monsieur Philippe Sala. Monsieur Wolfgang Colberg, de nationalité allemande, est associé du fonds de capital-investissement CVC Capital Partners depuis 2013, après près de 30 ans d'expérience industrielle, notamment chez Robert Bosch. Acquisition de titres de la Compagnie Plastic Omnium Entre le 12 et le 26 mars 2019, Burelle SA a acquis 400 000 titres de la Compagnie Plastic Omnium, portant sa participation dans la Compagnie Plastic Omnium de 58,51% à 58,78%. Annulation des titres en autocontrôle Suite à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale mixte du 31 Mai 2018, le Conseil d'Administration a décidé de procéder à l'annulation de 95 692 actions d'autocontrôle. Cette opération est soumise à l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur l'obligation de déposer un projet d'offre par Sogec 2, une des composantes du groupe familial Burelle. Elle porterait le contrôle de la famille Burelle en capital de 80,9% à 85,4% et en droits de vote de 88,9% à 91,4%. ***** Apres ces deux opérations d'acquisition et d'annulation de titres, le pourcentage d'intérêt de la famille Burelle dans la Compagnie Plastic Omnium s'élèvera à 50,17%. PERSPECTIVES Industrie Dans un environnement marqué par des incertitudes et une volatilité accrues, Plastic Omnium a pris, pour l'ensemble de l'année, une hypothèse de production automobile mondiale stable. Celle-ci tient compte d'une forte disparité entre un premier semestre attendu en décroissance et un second semestre prévu, à ce jour, en hausse, qui se reflétera dans les résultats du Groupe. Dans ce contexte, Plastic Omnium prévoit pour l'ensemble de l'année 2019, ∙une surperformance de 5 points de la production automobile mondiale; ∙une marge opérationnelle en progression en valeur ; ∙une génération de trésorerie d'au moins 200 millions d'euros sur 12 mois. 4

Immobilier et Capital Investissement Sofiparc continuera sa stratégie de valorisation long terme d'un patrimoine immobilier générant des revenus récurrents. Burelle Participations poursuivra ses investissements en diversifiant ses risques, notamment à l'international ; ses résultats reflèteront l'évolution de l'appréciation de la valeur de son portefeuille. DIVIDENDE EN HAUSSE DE 25% A 20 EUROS / ACTION Le Conseil d'Administration proposera, à l'Assemblée Générale du 29 Mai 2019, un dividende de 20 € par action, en hausse de +25% par rapport à l'année précédente, correspondant à un payout de 11 %. Ce dividende sera mis en paiement le 7 juin 2019 après approbation par l'Assemblée Générale qui se tiendra au siège social de la société Burelle SA, 19 boulevard Jules Carteret à Lyon. 5

