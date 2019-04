Burelle : nouvelle réduction du flottant en vue

02/04/2019 | 10:27

A l'occasion de la présentation de ses comptes annuels, hier, Burelle, le holding familial qui contrôle principalement le capital de l'équipementier automobile Plastic Omnium, a annoncé la prochaine réduction d'un flottant déjà limité.



En effet, et comme l'y a autorisé l'AG, le conseil d'administration de Burelle va annuler les titres détenus en autocontrôle, soit pour l'heure un peu plus de 5% du capital.'Cette opération est soumise à l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur l'obligation de déposer un projet d'offre par Sogec 2, une des composantes du groupe familial Burelle', indique le communiqué.



Le cas échéant, cette annulation ferait passer le 'bloc' d'actionnaires familiaux de 80,9 à 85,4% du capital de Burelle SA, ainsi que de 88,9 à 91,4% des droits de vote.



In fine, le groupe familial Burelle détiendrait ainsi 50,2% de Plastic Omnium.





