Burelle : un premier semestre solide

30/07/2018 | 18:29

Publiés ce lundi après Bourse, les comptes des six premiers mois de l'exercice de Burelle ont révélé une progression de 9,5% du bénéfice net part du groupe, lequel a atteint 133,8 millions d'euros.



L'Ebitda de la maison-mère de Plastic Omnium, que Burelle détient à hauteur de 58%, est quant à lui ressorti à 454,8 millions d'euros, soit une hausse de 1,6% en glissement annuel.



La marge opérationnelle s'est pour sa part établie à 320,6 millions d'euros, en légère augmentation de 3,7% par rapport au premier semestre de 2017.



Enfin, en termes d'activité, le chiffre d'affaires économique a crû de 4,8% à périmètre et change constants (-1,9% en pro forma), à 3,83 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 3,19 milliards (+4,6% à périmètre et change constants, -3% en pro forma).



'Avec l'intégration de HBPO au second semestre, la Compagnie Plastic Omnium affichera, pour 2018, une nouvelle progression de son chiffre d'affaires qui atteindra environ 9 milliards d'euros en données pro forma. Elle prévoit des résultats 2018 en progression et un cash-flow libre à 3 chiffres après des investissements d'environ 600 millions d'euros. Le résultat de Burelle Participations sera en forte progression et celui de Sofiparc s'inscrira dans la trajectoire du premier semestre. Dans ces conditions, Burelle SA confirme des résultats 2018 en progression', indique le groupe.





