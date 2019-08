Burford Capital : chute maintenant de près de 50%

07/08/2019 | 12:29

Déjà en chute de près de 20% hier, l'action du groupe financier britannique Burford Capital dérapait encore de près de 50% ce midi à la Bourse de Londres alors que le célèbre vendeur à découvert américain Muddy Waters l'a pris pour cible.



Connu pour prendre des positions 'short' sur des actions de sociétés qu'il accuse de fraude, Muddy Waters n'a pas raté Burford Capital : les comptes détaillés que le groupe publient depuis peu 'démontrent que Burford a énormément déformé son retour sur capitaux investis (ROIC, selon l'acronyme anglais) et son taux de rendement interne', agrégats comptables que Muddy Waters considère comme 'manipulés', 'de même que l'état général de l'activité', affirme une note. 'Fiasco comptable' selon Muddy Waters, Burford serait également 'insolvable'.



Le 25 juillet dernier, Burford Capital a fait état d'un bénéfice semestriel après impôts en forte hausse de 36%, à 225,2 millions de dollars. Ce matin, le groupe a publié un communiqué dans lequel il affirme la solidité de ses résultats, des normes comptables appliquées, et de son accès à la trésorerie.





