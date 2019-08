Burford Capital, dernière victime en date de Muddy Waters

La chute de 19% de l'action Burford Capital hier à Londres a forcé le management à sortir du bois. Après avoir indiqué n'avoir "aucune explication opérationnelle ou capitalistique" à ce brutal mouvement, il a concédé avoir entendu des rumeurs de positions à découvert bâties par un investisseur baissier. On sait depuis ce matin avec certitude que c'est le célèbre fonds baissier Muddy Waters qui est à l'origine de la chute. Tout indiquait dès hier que la société de Carson Block était derrière la chute, jusqu'au tweet publié durant la journée, promettant des révélations pour ce matin. Muddy Waters accuse Burford d'avoir travesti ses performances financières, notamment les retours sur capitaux investis et les rendements financiers. "Grâce à un régime fiscal allégé, à la nature ésotérique de l'activité et aux pratiques non-éthiques de son plus gros actionnaire, Invesco, l'affaire s'est transformée d'une modèle comptable Enron-esque en l'action la plus courue de l'AIM", indique le fonds baissier, qui développe, sur son site internet, son argumentation L'action avait démarré la séance en hausse, jusqu'à la publication du rapport de Muddy Waters. Elle perdait 9% à 1021 GBp autour de 10h20.