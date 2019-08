Burford Capital : pris pour cible par Muddy Waters

07/08/2019 | 11:09

Muddy Waters, le vendeur à découvert américain qui, en Europe, s'est en pris à Casino et à Rallye, s'est trouvé une nouvelle cible : Burford Capital, groupe britannique de services financiers et juridiques qualifié de 'fiasco comptable' et qui, selon cette même source, serait 'insolvable'. Avant l'annonce de Muddy Waters, intervenue ce matin, l'action Burford a perdu hier près de 20% de sa valeur à Londres , où elle dérape encore 18% ce matin.



Muddy Waters estime que Burford Capital a longtemps profité d'un régime 'allégé' d'obligations déclaratives réglementaires. Mais depuis cette année, le groupe doit publier davantage d'informations, et le vendeur à découvert dirigé par Carson Block estime que 'ces données démontrent que Burford a énormément déformé son retour sur capitaux investis (ROIC, selon l'acronyme anglais) et son taux de rendement interne', agrégats comptables que Muddy Waters considère comme 'manipulés', 'de même que l'état général de l'activité'.



De ce fait, les plus-values affichées par le groupe ne seraient pas conformes à la réalité, et sa situation de trésorerie serait telle que le groupe est qualifié d''insolvable'. Bref, Burford Capital n'est aux yeux de Muddy Waters qu'un 'fiasco comptable', d'autant que sa directrice financière, Elizabeth O'Connell, n'est autre que l'épouse du directeur général, Christopher Bogart.



Le 25 juillet dernier, Burford Capital a fait état d'un bénéfice semestriel après impôts en forte hausse de 36%, à 225,2 millions de dollars. Ce matin, le groupe a publié un communiqué dans lequel il affirme la solidité de ses résultats, des normes comptables appliquées, et de son accès à la trésorerie.





