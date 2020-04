Burkhalter : Des résultats 2019 en légère baisse par rapport à l'exercice précédent

Depuis l'entrée en Bourse en juin 2008, 26 entreprises ont rejoint le Groupe Burkhalter, dont quatre en 2019: le 7 janvier, nous avons racheté AS Stuber GmbH à Utzenstorf (BE), le 4 juin, Wisler Elektro AG à Zäziwil (BE), le 1er octobre, Stampfl & Co. AG à St-Gall (SG) et le 6 décembre, Elektro Kälin AG à Einsiedeln (SZ). En 2020, nous avons procédé à ce jour à une acquisition et racheté, le 6 janvier, la société Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, à Davos Platz (GR). La conquête de parts de marché supplémentaires par le rachat ciblé de nouvelles entreprises d'électrotechnique reste un pilier important de notre stratégie.

Les résultats de l'exercice 2019 se présente comme suit: le bénéfice par action s'établit à CHF 3.72 (CHF 3.92 l'exercice précédent, -5.1%), le résultat d'exploitation (EBIT), à CHF 27.3 millions (CHF 30.7 millions l'exercice précédent, -11.2%) et le résultat consolidé, à CHF 22.3 millions (CHF 23.5 millions l'exercice précédent, -5.2%). Le chiffre d'affaires est en légère hausse et s'inscrit à CHF 505.9 millions (CHF

Perspectives

Vu les incertitudes créées par les répercussions sanitaires et économiques du coronavirus, il est actuellement impossible d'émettre des prévisions pour l'année 2020. Il est toutefois probable que cette crise aura d'importants effets négatifs.

Remerciements

La direction du Groupe Burkhalter remercie de tout cœur ses quelque 3000 collaborateurs, qui s'engagent avec résolution pour asseoir le succès de l'entreprise dans cette situation difficile.

Rapport de gestion 2019

Le rapport de gestion 2019 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le «Rapport financier 2019» et le «Portrait 2019», peut être téléchargé sous: https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

Le Groupe Burkhalter est leader du marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments. Il est représenté en Suisse par près de 50 sociétés du Groupe totalisant plus d'une centaine de sites. Au 31.12.2019, le Groupe a réalisé un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 27.3 millions, un résultat consolidé de CHF 22.3 millions et un chiffre d'affaires de CHF 505.9 millions et employait 2990 collaborateurs (ETP, dont 645 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole de valeur 21225580, ISIN CH0212255803, symbole BRKN).

L'électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu'aux systèmes de commande de machines et d'installations électriques chez le consommateur final. Leader du marché suisse de l'électrotechnique pour bâtiments, nous proposons tout l'éventail des prestations (installations, installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automation et sécurité) avec le plus haut niveau de qualité et de précision, d'où notre slogan: Électrotechnique suisse à 360°.

