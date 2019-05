Burkhalter : L'assemblée générale approuve tous les points à l'ordre du jour

Communiqué de presse

L'assemblée générale approuve tous les points à l'ordre du jour

Les actionnaires de Burkhalter Holding SA ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration ainsi que le versement d'un dividende brut de CHF 3.90 par action. Le paiement est prévu le 27 mai 2019.

Zurich, le 21 mai 2019

Ce jour, le Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA a présenté les résultats de l'exercice 2018 aux 291 actionnaires ayant le droit de vote (= 3 540 790 actions nominatives ou 59.03 % du capital-actions émis) présents à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Zurich.

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende de CHF 3.90 par action ainsi que toutes les autres propositions du Conseil d'administration à une nette majorité.

Les membres du Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA, le président du Conseil d'administration, Gaudenz F. Domenig, ainsi que l'organe de révision, KPMG SA, ont été réélus pour un nouveau mandat d'un an. Les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant ont également été reconduits dans leurs fonctions.

Pour plus d'informations:

Burkhalter Holding SA

Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseurs +41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Le Groupe Burkhalter est leader du marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments. Il est représenté en Suisse par plus de 40 sociétés du Groupe totalisant près d'une centaine de sites. Au 31.12.2018, le Groupe a réalisé un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 30.7 millions, un résultat consolidé de CHF 23.5 millions et un chiffre d'affaires de CHF 501.6 millions et employait 2973 collaborateurs (ETP, dont 640 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole de valeur 21225580, ISIN CH0212255803, symbole BRKN).

L'électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu'aux systèmes de commande de machines et d'installations électriques chez le consommateur final. Leader du marché suisse, nous nous concentrons pleinement sur l'électrotechnique pour bâtiments et proposons tout l'éventail de prestations avec le plus haut niveau de qualité et de précision: installations, installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automation et sécurité. D'où notre claim: électrotechnique suisse à 360°.