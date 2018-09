Burkhalter : Résultats du premier semestre 2018 conformes aux prévisions

Résultats du premier semestre 2018 conformes aux prévisions

Conformément aux prévisions formulées à l'occasion de la publication des résultats 2017, le Groupe Burkhalter a bouclé le premier semestre 2018 avec une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. La situation sur le marché (pleine exploitation des capacités du secteur de la construction et pression sur les prix) n'a pas évolué depuis la publication des derniers chiffres. D'expérience, nous savons que le second semestre génère un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier semestre, si bien que nous estimons pouvoir atteindre une marge EBIT d'environ 6%.

Zurich, le 17 septembre 2018

Le bilan intermédiaire au 30 juin 2018 vient confirmer les prévisions de la direction générale: le résultat d'exploitation (EBIT) a baissé de 33.4%, s'inscrivant à CHF 12.3 millions (CHF 18.5 millions l'exercice précédent), tandis que le résultat consolidé s'établit à CHF 9.6 millions (CHF 14.8 millions l'exercice précédent / -35.4%). Le chiffre d'affaires est en diminution, à CHF 239.2 millions, soit un recul de 3.4% par rapport à l'exercice précédent (CHF 247.6 millions). Le bénéfice par action a régressé de 35.2 % et s'établit à CHF 1.60 (CHF 2.47 l'exercice précédent).

Ces résultats ne sont pas exclusivement imputables à l'absence des produits d'Alpiq Burkhalter Technik AG, mais plus particulièrement à la guerre des prix à laquelle se livrent les acteurs du secteur de la construction. Malgré la pénurie de spécialistes, le secteur redoute une sous-utilisation des capacités. Comme le secteur de la construction est en pleine expansion, cette crainte est totalement infondée, mais elle provoque une pression sur les prix. Face à cette contradiction, nous entendons nous concentrer sur des commandes de grande qualité

et affichant parfois des échéances très courtes. Vu la situation sur le marché, la marge EBIT visée d'environ 6% est clairement supérieure à la moyenne du secteur et peut être considérée comme satisfaisante.

La croissance par de nouvelles acquisitions

Depuis son introduction en Bourse en juin 2008, le Groupe Burkhalter n'a cessé de renforcer sa couverture géographique en Suisse. Pendant le premier semestre 2018, nous n'avons procédé à aucune acquisition. Avec effet au 2 juillet 2018, nous avons acquis la société Fliri & Conrad Electro SA à Santa Maria (Val Müstair).

L'entreprise offre principalement des prestations de services électrotechniques classiques et opère dans le val Müstair depuis 1990. La raison déterminante du rachat de cette société était sa proximité géographique avec

Electra Buin SA à Scuol; désormais, il est en effet possible de desservir les clients en Basse-Engadine depuis deux sites.

Au 30 juin 2018, le Groupe Burkhalter compte donc 44 entreprises d'installation électrique indépendantes possédant 93 sites en Suisse. La croissance par le rachat ciblé d'autres entreprises d'électrotechnique continuera à faire partie intégrante de la stratégie du Groupe Burkhalter. Comme l'entreprise a néanmoins la volonté de ne conclure une transaction que si elle peut l'être au juste prix, il est difficile de dire quand aura lieu le prochain rachat.

Perspectives

En raison de la pression persistante sur les prix dans le secteur et de l'absence des produits d'Alpiq Burkhalter Technik AG, la direction du Groupe Burkhalter continue à tabler, pour 2018, sur une baisse du bénéfice par action par rapport à l'exercice 2017. Nous estimons néanmoins pouvoir atteindre la marge EBIT visée d'environ 6%.

Les chiffres en bref

En millions de CHF

Résultat d'exploitation (EBIT) 18.5

Résultat consolidé 14.8

Chiffre d'affaires consolidé 247.6

En CHF

Bénéfice par action 2.47

30.06.2017 30.06.2018 in % 12.3 -33.4 9.6 -35.4 239.2 -3.4 1.60 -35.2

