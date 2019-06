Burkhalter reprend la société emmentaloise Wisler Elektro

Zurich (awp) - Burkhalter renforce sa présence dans la région de l'Emmental. Le spécialiste zurichois des installations électriques acquiert avec effet au 4 juin et pour un montant non dévoilé la société Wisler Elketro sise à Zäziwil. La société bernoise emploie 22 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de près de 3 millions de francs suisses.

Wisler Elektro opère sur le marché régional depuis 1976 et propose essentiellement des prestations de services électrotechniques classiques. Le copropriétaire actuel, André Wisler, continuera d'assurer la direction de l'entreprise et l'effectif est conservé, précise mardi Burkhalter.

Le service après-vente d'électroménager Harwid à Langnau im Emmental, qui appartient déjà à l'entreprise, sera intégré à Wisler Elektro et restera un site indépendant. Avec Wisler Elektro, Burkhalter dispose désormais de sept entreprises dans le canton de Berne. La conquête de parts de marché supplémentaires par le rachat ciblé de nouvelles entreprises d'électrotechnique reste un pilier important de la stratégie du Groupe.

