Groupe Burkhalter: Des résultats 2019 en légère baisse par rapport à l'exercice précédent

Zurich, le 6 avril 2020

Les résultats de l'exercice 2019 se présente comme suit: le bénéfice par action s'établit à CHF 3.72 (CHF 3.92 l'exercice précédent, -5.1%), le résultat d'exploitation (EBIT), à CHF 27.3 millions (CHF 30.7 millions l'exercice précédent, -11.2%) et le résultat consolidé, à CHF 22.3 millions (CHF 23.5 millions l'exercice précédent, -5.2%). Le chiffre d'affaires est en légère hausse et s'inscrit à CHF 505.9 millions (CHF 501.6 millions l'exercice précédent, +0.9%). Cette contre-performance s'explique par l'érosion persistante des prix observée depuis des années dans la branche de la construction malgré la qualité des carnets de commande, des inefficiences dans de grands projets complexes (centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance notamment) et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Tous ces facteurs pèsent sur la croissance de notre bénéfice, même si notre marge EBIT de 5.4% en 2019 reste nettement supérieure à la moyenne de la branche.

Rachat de cinq nouvelles entreprises

Depuis l'entrée en Bourse en juin 2008, 26 entreprises ont rejoint le Groupe Burkhalter, dont quatre en 2019: le 7 janvier, nous avons racheté AS Stuber GmbH à Utzenstorf (BE), le 4 juin, Wisler Elektro AG à Zäziwil (BE), le 1er octobre, Stampfl & Co. AG à St-Gall (SG) et le 6 décembre, Elektro Kälin AG à Einsiedeln (SZ). En 2020, nous avons procédé à ce jour à une acquisition et racheté, le 6 janvier, la société Elektro Christoffel, Inhaber Andrea Stiffler AG, à Davos Platz (GR). La conquête de parts de marché supplémentaires par le rachat ciblé de nouvelles entreprises d'électrotechnique reste un pilier important de notre stratégie.

Proposition de dividende

Le Conseil d'administration prévoit a priori de proposer à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de CHF 3.70 par action (CHF 3.90 l'exercice précédent). En raison de la crise du coronavirus, l'Assemblée générale du 19 mai 2020 est reportée au 24 juin 2020. Si les circonstances le permettent, l'Assemblée pourra alors être organisée avec les actionnaires. Par ailleurs, le Conseil d'administration aura ainsi la possibilité de réexaminer la proposition de dividende à la lumière de la situation à fin mai 2020 et, le cas échéant, de l'adapter en conséquence.

Perspectives

Vu les incertitudes créées par les répercussions sanitaires et économiques du coronavirus, il est actuellement impossible d'émettre des prévisions pour l'année 2020. Il est toutefois probable que cette crise aura d'importants effets négatifs.

Remerciements

La direction du Groupe Burkhalter remercie de tout cœur ses quelque 3000 collaborateurs, qui s'engagent avec résolution pour asseoir le succès de l'entreprise dans cette situation difficile.

Rapport de gestion 2019

Le rapport de gestion 2019 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le «Rapport financier 2019» et le «Portrait 2019», peut être téléchargé sous:

