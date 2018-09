Groupe Burkhalter: Résultats du premier semestre 2018 conformes aux prévisions

Conformément aux prévisions formulées à l'occasion de la publication des résultats 2017, le Groupe Burkhalter a bouclé le premier semestre 2018 avec une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice. La situation sur le marché (pleine exploitation des capacités du secteur de la construction et pression sur les prix) n'a pas évolué depuis la publication des derniers chiffres. D'expérience, nous savons que le second semestre génère un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier semestre, si bien que nous estimons pouvoir atteindre une marge EBIT d'environ 6%.