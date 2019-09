Groupe Burkhalter: Résultats du premier semestre 2019 en légère baisse par rapport à l'exercice précédent

Le Groupe Burkhalter clôture le premier semestre 2019 avec des résultats en légère baisse par rapport à l'année précédente. Il faut y voir l'effet de la pression persistante sur les prix qui frappe le secteur de la construction depuis des années et qui ne s'est pas assouplie en dépit de la forte croissance du secteur et de l'utilisation totale des capacités. D'expérience, nous savons que le second semestre génère un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier. La direction du Groupe Burkhalter estime donc pouvoir réaliser, d'ici à la fin de l'exercice 2019, un bénéfice par action comparable à celui de 2018 (CHF 3.92).

Zurich, le 2 septembre 2019

Le Groupe Burkhalter clôture le premier semestre 2019 au 30 juin 2019 comme suit: le résultat d'exploitation (EBIT) s'établit à CHF 11.4 millions (CHF 12.3 millions l'exercice précédent, -7.5%), tandis que le résultat consolidé s'élève à CHF 8.8 millions (CHF 9.6 millions l'exercice précédent, -8.5%). Le chiffre d'affaires s'élève à CHF 241.0 millions (239.3 millions l'année précédente, +0.7%).

Comme les années précédentes, la légère baisse du bénéfice est due à la pression sur les prix dans le secteur de la construction. Dans un marché caractérisé par une demande excédentaire et un fort développement de l'activité de construction, le secteur redoute encore, malgré la pénurie de spécialistes, à la fois des surcapacités et une sous-utilisation des capacités.

Acquisitions d'autres entreprises

Le Groupe Burkhalter a renforcé sa présence dans le canton de Berne. Le Groupe a ainsi racheté les sociétés AS Stuber GmbH à Utzenstorf (BE) et Wisler Elektro AG à Zäziwil, respectivement le 7 janvier 2019 et le 4 juin 2019. La société Harwid Haushaltsgeräte-Service AG, à Langnau i. E., qui appartient à Wisler Elektro AG, a été intégrée dans Wisler Elektro AG. Le site est conservé. Au 30 juin 2019, le Groupe Burkhalter rassemble ainsi 47 entreprises possédant 98 sites.

Des perspectives inchangées

Malgré des conditions de marché toujours difficiles, la direction générale du Groupe Burkhalter continue à tabler, pour l'exercice 2019, sur un bénéfice par action aussi élevé que pour 2018.

Les chiffres en bref

En millions de CHF 30.06.2018 30.06.2019 in % Résultat d'exploitation (EBIT) 12.3 11.4 - 7.5 Résultat consolidé 9.6 8.8 - 8.5 Chiffre d'affaires consolidé 239.2 241.0 + 0.7 En CHF Bénéfice par action 1.60 1.46 - 8.8

Vous trouverez le rapport du premier semestre 2019 du Groupe Burkhalter sur le site Web de Burkhalter, à l'adresse suivante: https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications

Téléconférence: lundi 2 septembre 2019, début à 9h15

Le Groupe Burkhalter présente aujourd'hui les comptes consolidés du premier semestre 2019 dans le cadre d'une téléconférence.

Veuillez vous connecter cinq minutes avant le début de la téléconférence (début à 9h15) en composant le

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 0613 (Grande-Bretagne)

+1 (1)631 570 56 13 (États-Unis)

L'animateur de la téléconférence vous mettra en contact avec Monsieur Gaudenz F. Domenig, président du Conseil d'administration, Monsieur Marco Syfrig, CEO et délégué du Conseil d'administration et Monsieur Zeno Böhm, CFO.