Le Groupe Burkhalter clôture l'exercice 2018 comme prévu

Comme annoncé et attendu, le Groupe Burkhalter a clôturé l'exercice 2018 avec une marge EBIT de plus de 6% (7% l'exercice précédent). Ce résultat amène le Conseil d'administration à proposer à l'assemblée générale le versement d'un dividende de CHF 3.90 par action (CHF 5.00 l'exercice précédent). Dans l'état actuel des choses, et pour autant que la marge EBIT se maintienne à 6%, la direction table, pour l'exercice 2019, sur un bénéfice par action comparable à celui réalisé en 2018.

Zurich, le 15 avril 2019

Les résultats de l'exercice 2018 sont le reflet d'un environnement de marché toujours aussi difficile: le bénéfice par action se chiffre à CHF 3.92 (CHF 5.02 l'exercice précédent, -21.9%), le résultat d'exploitation (EBIT), à CHF 30.7 millions (CHF 37.9 millions l'exercice précédent, -18.8%), le résultat consolidé, à CHF 23.5 millions (CHF 30.1 millions l'exercice précédent, -22.0%). Le chiffre d'affaires est en léger recul et s'inscrit à CHF 501.6 millions (CHF 514.7 millions l'exercice précédent, -2.6%). La situation sur le marché (pleine exploitation des capacités du secteur de la construction et pression sur les prix) n'a certes guère évolué depuis la publication des chiffres du premier semestre 2018. Mais comme l'entreprise se concentre sur des contrats de grande qualité et est en mesure d'exécuter les commandes à brève échéance, le rendement a de nouveau été nettement supérieur à la moyenne de la branche en 2018.



De nouvelles acquisitions

Le 2 juillet 2018, le Groupe a racheté Fliri & Conrad Electro SA, dont le siège est à Santa Maria, dans le val Müstair (GR), suivie le 5 novembre 2018 par Elektro Niklaus AG à Bischofszell (TG). Ces deux entreprises proposent des prestations électrotechniques classiques. Depuis l'entrée en Bourse en juin 2008, 21 entreprises ont rejoint le Groupe Burkhalter, qui a pu ainsi massivement accroître sa couverture géographique. Dans le futur, le Groupe restera fidèle à sa stratégie de croissance basée sur l'acquisition ciblée d'autres entreprises suisses d'électrotechnique.



Proposition de dividende

Le Conseil d'administration du Groupe Burkhalter propose à l'assemblée générale le versement d'un dividende de CHF 3.90 par action (CHF 5.00 l'exercice précédent).



Des perspectives optimistes

En 2019, le Groupe Burkhalter continuera de se concentrer sur des contrats de haute qualité et a la conviction de pouvoir réaliser en 2019 un bénéfice par action comparable à celui de 2018 si la marge EBIT se maintient à 6%.



Remerciements

La direction du Groupe Burkhalter remercie de tout cœur ses quelque 3000 collaborateurs, qui s'engagent avec résolution pour asseoir le succès de l'entreprise malgré la situation difficile du marché.



Rapport de gestion 2018

Le rapport de gestion 2018 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications, le «Rapport financier 2018» et le «Portrait 2018», peut être téléchargé sous:

https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications