Best of : 6 sujets Big Data décryptés par nos experts

En cette période estivale, nous vous invitons à découvrir nos dossiers Spécial Data & Digital. L'occasion de connaître les évolutions et dernières tendances à travers différentes thématiques. Cap cette semaine sur notre sélection d'articles dédiée au Big Data.



Dans cet article, nous vous emmenons à la découverte en vidéo des 7 tendances à suivre de très près cette année : stratégie data, intelligence artificielle, collecte des données, Architecture Data, Gouvernance des données, Deep Learning, l'éthique et l'IA…

Vous comprendrez ce qui se cache derrière ces notions, leurs enjeux et de nombreuses pistes pour vos projets.

>> En savoir plus : #DATA : 7 sujets chauds pour 2019



A la veille des grandes guerres, les nations belligérantes se lancent dans une course à l'armement. Mais alors que se prépare-t-il à l'heure où les géants du net se livrent à une course effrénée à la Data ? Où nous mènera cette course ? Que font les organisations qui amassent les données comme un État amasse les munitions ? Et surtout, comment en sortir vivant quand on n'est pas un GAFA ?

Mick Lévy vous explique ici pourquoi il est plus que temps que les entreprises transforment la donnée en valeur, et comment vous y prendre.

>> En savoir plus : La guerre des data aura-t-elle lieu : comment en sortir vivant quand on n'est pas un GAFA ?



Le pouvoir de la donnée dans le pilotage stratégique des entreprises est aujourd'hui reconnu. La donnée permet de produire de meilleures prévisions et analyses. La gouvernance des données devrait donc être, logiquement, tout aussi importante. Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Vous découvrirez dans cet article de David Frappa, 3 principales raisons pour lesquelles la data gouvernance est clé au sein de votre organisation, et vous comprendrez pourquoi elle est indispensable.

>> En savoir plus : 3 raisons de miser sur une gouvernance des données efficace



L'exploitation de tout le potentiel de vos projets Big Data nécessite avant tout une bonne documentation de vos données. Les principes DataOps favorisent la mise en place d'une démarche appropriée, essentielle pour mener efficacement tous les projets qui vont en découler et donner de la valeur aux données de votre entreprise. Les explications de Stéphane Walter.

>> En savoir plus : DataOps : conseils pour spécifier et documenter les données d'un projet Big Data



Assistants personnels, collaborateurs augmentés, chatbots, moteurs de recommandation… autant d'innovations et de ruptures technologiques que les entreprises doivent s'approprier. L'enjeu pour les entreprises est de valoriser efficacement les données dans une perspective d'industrialisation, en intégrant dans une même chaîne de valeur leur gestion, leur exploitation et leur gouvernance.

Mais comment procéder ? C'est ce que nous vous avons invitons à découvrir à travers deux de nos conférences qui vous donneront un panorama complet des cas d'usage avec les témoignages de MSD France et de la Caisse des Dépôts, des méthodes et des outils pour piloter les projets Data et IA.

>> En savoir plus : [REPLAY] Pas d'Intelligence artificielle sans Data !

La gouvernance des données est à la stratégie Data ce que le change management est au projet. Elle est à la fois indispensable et pourtant trop souvent sous-estimée et/ou mal organisée, alors qu'elle est un facteur indispensable de réussite.

Benjamin Protais vous explique pourquoi la data gouvernance est un pilier essentiel pour toute entreprise qui se veut Data-centric.

>> Lire la suite : Entreprise Data-centric : la data gouvernance ne peut plus être une option