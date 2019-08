Best of : 6 sujets Data Science décryptés par nos experts

Cette semaine, notre Best of estival Spécial Data & Digital est dédié à la Data Science et à l'Intelligence artificielle. Au programme : introduction à la Data Science, les compétences pour devenir Data engineer ou Data Scientist, construire sa plateforme d'entreprise dans le cloud, comment le port d'Anvers optimise sa logistique avec la Data Science, et comment bien cadrer vos projets d'Intelligence artificielle en entreprise…

Business & Decision a lancé les Mercredis de la Data Science, une série de webinars animée par Yann Mainvis, et ses invités. Ces vidéos vous donnent toutes les clés pour démystifier et faciliter l'adoption de la science des données au sein des entreprises, créer de la valeur et favoriser l'innovation.

Le premier épisode vous offre une introduction à la Data Science, avant d'approfondir vos connaissances. La série se poursuit : rendez-vous aussi en octobre pour de nouveaux épisodes.

>> En savoir plus : Introduction à la Data Science

Il y a quelques années, la Harvard Business Review publiait un article au titre révélateur : « Data Scientist est la fonction la plus sexy du 21e siècle ». Qu'en est-il aujourd'hui de cette vision à la lumière des évolutions technologiques, et en particulier avec l'Intelligence Artificielle ?

Ce métier crée un véritable engouement et c'est tant mieux. Pour le réussir, il faut cependant conjuguer l'acquisition des compétences techniques, l'expérience des cas concrets et surtout, un parcours d'apprentissage jalonné. L'éclairage de Didier Gaultier.

>> En savoir plus : Data Scientist / Data Engineer : quelles compétences pour bien démarrer en Data Science ?

Cloud, Data et Intelligence artificielle sont trois buzzwords absolus ! Les attentes des organisations sur ces sujets sont extrêmement fortes en raison de la transformation et de la création de valeur qu'ils promettent. Le volume des données explose, l'IA est portée par de nouvelles technologies disruptives pour les DSI, et le cloud propose de gérer toute cette complexité avec agilité !

A l'heure de concevoir sa plateforme Data et Intelligence artificielle, construire ou non sa plateforme d'entreprise dans le cloud s'apparente pour beaucoup à un choix cornélien. Les conseils et le point de vue de Mick Lévy dans cet article.

>> En savoir plus : Data et IA : faut-il construire sa plateforme d'entreprise dans le cloud ?

Le port d'Anvers est le deuxième port le plus important d'Europe et abrite la plus grande écluse du monde. Chaque année, son personnel, responsable de l'infrastructure et de son organisation, supervise les voyages et les visites de 15 000 navires de mer et de 60 000 bateaux de navigation intérieure.

En quête d'une exploitation rapide et intelligente de leur volume de données, le port d'Anvers a fait appel à Business & Decision pour optimiser et assurer la sécurité et l'efficacité de son transport maritime. Luka Riester vous présente ce retour d'expérience.

>> En savoir plus : Comment le port d'Anvers optimise sa logistique avec la Data Science ?

Ce webinar est issu des Mercredis de la Data Science et aborde dans cet épisode le thème du Text Mining et du traitement automatique du langage naturel (NLP).

Animé par Radia Belhocine, vous y trouverez des explications éclairantes, les bonnes pratiques à mettre en place, les avantages de ces méthodes, et de nombreux cas d'usages.

>> En savoir plus : [REPLAY DATA SCIENCE #5] Text Mining, NLP

De plus en plus d'entreprises du secteur optent pour des stratégies data-driven et se lancent dans un marathon de projets Data Science et Intelligence artificielle, espérant ainsi profiter des avantages des nouvelles technologies et de la donnée.

Quelle est la meilleure approche pour réussir ces types de projets ? Quels sont les acteurs nécessaires et comment se déclinent les différentes étapes de conception et de déploiement de projets dans le temps ? Les réponses dans cet article de Nabil Tahar.

>> En savoir plus : Data Science et IA : comment bien cadrer vos projets d'entreprise ?