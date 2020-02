Business & Decision : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS ANNUELS 2019

Business & Decision, groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, annonce, pour l'exercice 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 204,0 millions d'euros et une perte nette, part du groupe, de 11,0 millions d'euros.

Chiffre d'affaires

en millions € 2019 2018 Var. Var. (1) Chiffre d'affaires 204,0 218,4 -6,6 % -7,0 %

Le chiffre d'affaires s'élève à 204,0 M€ pour l'exercice 2019, en décroissance de 6,6 % par rapport à l'exercice 2018. A taux de change et périmètre constants(1), la décroissance du chiffre d'affaires s'établit à 7,0 %.

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 132,6 M€ pour l'exercice 2019, en baisse de 8,8 % par rapport à 2018, essentiellement en raison d'un recul d'activité en Ile-de-France.

L'activité à l'international, avec un chiffre d'affaires de 71,5 M€ affiche un repli de 2,1 %. La relative stabilité du niveau d'activité est constatée dans tous les pays, malgré la bonne performance de l'activité en Belgique. A taux de change constants, l'international affiche une décroissance de 3,3 %.

Résultats

en M€ 2019 (2) 2018 Résultat opérationnel courant -2,8 1,6 Résultat opérationnel -6,2 -1,5 Résultat financier -1,7 -1,4 Charge d'impôt -3,1 -3,2 Résultat net -11,0 -6,2



(1) A taux de change constants : taux moyens annuels 2019 appliqués à 2018

(2) Les comptes au 31 décembre 2019 ont été revus par le conseil d'administration le 11 février 2020. Les comptes sont en cours d'audit.

Pierre-Louis Biaggi, Directeur général de Business & Decision, déclare : « L'année 2019 a été marquée par la mise en œuvre du plan de transformation de Business & Decision. Les principales difficultés opérationnelles ont été concentrées en Ile-de-France et aux Etats-Unis. Au second semestre 2019, nous constatons d'ores et déjà une amélioration du résultat opérationnel qui est passé de -4,9 M€ au premier semestre 2019 à -1,3 M€ au second semestre 2019. »

Le résultat opérationnel courant s'établit à -2,8 M€. Il résulte essentiellement de la baisse du chiffre d'affaires en France et des difficultés du projet Mi-Case, aux Etats-Unis.

Le résultat opérationnel s'élève à -6,2 M€. Il intègre une charge exceptionnelle de 2,7 M€ correspondant aux coûts de la transformation en France et en Tunisie et une dépréciation de goodwill de 0,7 M€.

Le résultat net, part du groupe, s'établit à -11,0 M€, intégrant un résultat financier de -1,7 M€ et des charges d'impôt pour 3,1 M€.

Le total du bilan s'élève à 185,3 M€ à fin 2019, contre 156,8 M€ à fin 2018. En 2019, la mise en application de la norme IFRS 16 a entraîné la constitution d'un actif de 28,3 M€ au titre des droits d'utilisation des immobilisations louées et d'une dette locative correspondante de 24,3 M€.

Le groupe Orange a poursuivi son soutien au financement de l'activité de Business & Decision à travers la mise en place de facilités de crédit à court et à moyen terme, à hauteur de 25 M€.

Perspectives

La mise en œuvre du plan de transformation se poursuit en 2020. Les actions d'amélioration couvrent tous les pays d'implantation du groupe.

Prochaine publication

29 juillet 2020 : Chiffre d'affaires et résultats du premier semestre 2020

À propos de Business & Decision

Business & Decision (BND - FR750000098958) est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à des directions métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie 2 400 personnes en France et dans le monde. Business & Decision est une filiale d'Orange Business Services.

Plus d'informations : https://fr.group.businessdecision.com/

Contact :

Safa Baghai

Business & Decision

Tél: +33 (0)1 56 21 21 21

safa.baghai@businessdecision.com