Business & Decision : Constellation des outils de Data Science

Ce nouveau webinar issu des Mercredis de la Data Science a pour thème « Constellation des outils de Data Science ». Il est animé par Yann Mainvis, Directeur Data Science (Business & Decision) et vise à répondre aux interrogations qu'ont beaucoup d'entre vous sur le choix des outils à mettre en place pour mener des projets Data Science.

Dans ce webinar, vous trouverez tout d'abord une vision du marché sur les outils et plateformes Data Science. J'introduirai ensuite les notions d'outils et de plateformes, et vous expliquerai comment faire votre choix en fonction de vos projets. Enfin, je ferai un focus sur les outils Open source et les outils commerciaux.

