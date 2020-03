Business & Decision : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Paris La Défense, le 24 mars 2020

Business & Decision, Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, annonce la mise à disposition du public de son rapport financier annuel 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le rapport financier annuel 2019 comprend :

le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

les comptes consolidés au 31 décembre 2019,

les comptes annuels au 31 décembre 2019,

le rapport de gestion,

l'information relative aux honoraires des commissaires aux comptes,

les rapports des commissaires aux comptes (comptes consolidés, comptes annuels, rapport spécial)

la déclaration du responsable du rapport financier annuel.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet du groupe, www.group.businessdecision.com, rubrique « informations réglementées ».

A propos de Business & Decision

Business & Decision (BND - FR750000098958) est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à des directions métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie 2 400 personnes en France et dans le monde. Business & Decision est une filiale d'Orange Business Services.

Plus d'informations : https://fr.groupe.businessdecision.com/

Contacts

Safa Baghai

Business & Decision

Tél. : +33 (0)1 56 21 21 21

safa.baghai@businessdecision.com