Business & Decision : Mise à disposition du rapport semestriel 2019

Paris, le 1er août 2019

Business & Decision, Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, annonce la mise à disposition du public de son rapport financier semestriel 2019 pour la période du 1er janvier au 30 juin.

Ce document est disponible sur le site internet du Groupe https://fr.group.businessdecision.com/271-information-reglementaire.htm et sur simple demande.

À propos de Business & Decision

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d'intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d'innovation tels que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d'une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs d'activité ainsi qu'à des directions métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie 2 400 personnes en France et dans le monde.