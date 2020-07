Business & Decision : Orange BS dépasse les 95%

06/07/2020 | 14:55

Orange Business Services a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 juin, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de Business & Decision et détenir 95,08% du capital et 96,80% des droits de vote de cette société.



Le groupe de services de télécommunications pour entreprises explique que ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Business & Decision dans le cadre de l'offre publique initiée par le déclarant.



