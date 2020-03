BVZ: le conseil d'administration propose un dividende réduit à 7,50 (14) CHF

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de l'entreprise de chemins de fer de montagne BVZ a décidé de proposer aux actionnaires une réduction du dividende à 7,50 francs suisses au titre de l'exercice 2019, contre 14 francs suisses un an plus tôt. Dans son communiqué de mercredi soir, la société précise que cette décision est prise pour tenir compte de la situation actuelle et des effets que l'on ne peut pas encore mesurer de la crise du coronavirus sur la marche des affaires durant l'exercice en cours.

De la marche des affaires en 2020 dépendra l'éventuel versement d'un superdividende lors des exercices suivants, a précisé le conseil d'administration. L'assemblée générale est agendée au 16 avril prochain.

Le 17 mars dernier, BVZ a fait état d'un bénéfice en hausse de 7,6% à 20,0 millions de francs suisses en 2019. L'Ebit s'est inscrit à 28,2 millions (+8,8%) et le chiffre d'affaires a gagné 8,5% à 180,1 millions de francs suisses.

Dans son communiqué d'alors, l'entreprise s'était montrée inquiète pour 2020 en raison de l'effet de la crise du coronavirus sur le tourisme. Elle n'avait pas voulu donner d'indication sur le dividende qui serait proposé aux actionnaires.

