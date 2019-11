Advenis solde sa participation au capital de C-Quadrat Asset Management France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Advenis et C-Quadrat Luxembourg ont conclu un contrat en vue de la cession par Advenis à C-Quadrat Luxembourg des 49% du capital et des droits de vote qu'elle détenait dans le capital de C-Quadrat Asset Management France. L'autorisation préalable de l'AMF, requise pour la réalisation de cette cession, a été obtenue. En conséquence, le 14 novembre 2019, l'opération de cession a été finalisée ; elle s'inscrit dans le cadre du recentrage d'Advenis sur ses activités " cœurs " de l'immobilier et de la distribution.