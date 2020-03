2% de hausse pour les 4 sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3673 PTS/ 4042 PTS

A l'issue d'une séance en dents de scie, le CAC40 a terminé en hausse de 2.68% à 3855 points, profitant du rebond du pétrole et de l'annonce par la BCE de la mise en place d'un package de 750 milliards d'euros jusqu'à la fin 2020 au moins, destiné à des rachats de dette publique et privé pour tenter de contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus. Malgré des statistiques en berne (inscriptions hebdomadaires au chômage à 281k contre 220k attendu et indice PhillyFed à -12.7 contre 36.7 le mois précédent), les indices américains ont également repris de la hauteur à la faveur de quelques achats à bon compte et du rebond du WTI (+12.3%).

Le Dow Jones a gagné 0.95% à 20087 points, le S&P500 0.47% à 2409 points et le Nasdaq100 1.58%.



Aujourd'hui, pour cette séance des 4 sorcières, le marché parisien devrait ouvrir en hausse de 2%.



Techniquement, les oscillations horizontales perdurent au sein de la zone des 3673/4042 points. Il faudra attendre la sortie de ce large range pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.

