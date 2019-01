A contre courant de l'Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4960 PTS

Objectif de cours : 4910 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures affichent également un gain de 0.3% alors qu'Apple progressait de plus de 7% hier soir dans les échanges électroniques après la publication de ses résultats.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'enquête ADP à 14h15 qui devrait faire état de 180k créations d'emplois puis des promesses de ventes de logements à 16h, anticipées en hausse de 0.8%. A 16h30, seront dévoilés les stocks pétroliers (consensus 3.0M). La Fed rendra son verdict sur les taux à 20h, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.



