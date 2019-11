A l'assaut de nouveaux records annuels Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5930 PTS

Objectif de cours : 6000 PTS

En l'absence de nouvelle avancée sur le front du commerce, les places financières poursuivent leur ascension aujourd'hui, l'optimisme restant de mise avec la perspective de la signature prochaine d'un accord commercial entre Pékin et Washington.

L'indice parisien en profite pour inscrire de nouveaux records annuels, avec une progression actuelle de 0.58% à 5964 points.

Son homologue allemand, le Dax, prend la tête des indices européens (+1.2%), porté notamment par la bonne orientation des valeurs automobiles.



Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h30. Les contrats futures américains sont quant à eux en hausse de 0.3%. En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 5897 points voire au-dessus des 5930 points en intraday, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Le dépassement des 5950 points ouvre désormais la voie au seuil psychologique des 6000 points et seul un retour sous les 5930 points invaliderait le signal donné.

Laurent Polsinelli

