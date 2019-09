A son zénith annuel Envoyer par e-mail :

Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données quotidiennes au-dessus des 5435 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. La réaction de l'indice dans la zone des 5620/5640 points devrait être déterminante pour l'orientation à venir. Son franchissement ouvrirait la voie aux 5750 points, niveau inégalé depuis décembre 2007. Dans le cas contraire, le large range moyen terme resterait d'actualité. Malgré des statistiques qui confirment le ralentissement économique, les places financières ont vigoureusement rebondi ces dernières semaines, soutenues par la perspective d'une reprise des négociations commerciales sino-américaines ainsi que par les espoirs de nouvelles baisses de taux en Europe et aux Etats-Unis. A l'approche des réunions de politique monétaire de la BCE et de la Fed, le CAC40 est rapidement revenu sur une zone de résistance charnière (5620/5640 points), correspondant aux plus hauts annuels de 2019 et 2018.L'appétit pour le risque a donc clairement resurgi, les opérateurs délaissant provisoirement les valeurs défensives au profit des cycliques et des bancaires.Sur un mois, ArcelorMittal engrange 25.2%, Peugeot 19.2% et Société Générale +15.4%. Peu de valeurs cèdent du terrain sur cette période et ce sont Veolia et Airbus qui s'inscrivent sur les dernières marches du podium, avec des replis de 2.2% et 1.9%. Les prochaines annonces des banquiers centraux devront donc être à la hauteur, sous peine de voir les indices rechuter.Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données quotidiennes au-dessus des 5435 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. La réaction de l'indice dans la zone des 5620/5640 points devrait être déterminante pour l'orientation à venir. Son franchissement ouvrirait la voie aux 5750 points, niveau inégalé depuis décembre 2007. Dans le cas contraire, le large range moyen terme resterait d'actualité.

