Accalmie sur le front du commerce

Techniquement, le CAC40 a une nouvelle fois amorcé une vive reprise technique sur la zone de soutien majeure des 5200 points, avec l'apparente détente sur le front du commerce. Celui-ci vient de combler un gap laissé ouvert début août vers 5500 points et consolide désormais sous ce niveau. Le franchissement de ce seuil majeur permettrait de renouer avec les records annuels dans la zone des 5620/5670 points. A très court terme, la dynamique ne sera pas dégradée tant que le CAC40 demeure au-dessus des 5330 points. La volonté affichée de la Chine et des Etats-Unis de reprendre les pourparlers commerciaux a permis aux grands indices de rebondir vigoureusement pour la dernière semaine du mois d'août, à l'image du CAC40 qui a repris 2.9%.Le grand gagnant est Pernod Ricard qui a enregistré une performance hebdomadaire de 8.5%, après des résultats solides et des relèvements de recommandation. Peugeot arrive sur la deuxième marche du podium avec +7%, le secteur automobile ayant bénéficié de l'accalmie des tensions commerciales et des mesures de soutien de Pékin. D'autres valeurs se sont distinguées, L'Oréal s'adjuge 6.7%, ArcelorMittal 6% et TechnipFMC 5.7%.Unibail signe, en revanche, la plus forte baisse de l'indice (-1.6%).Techniquement, le CAC40 a une nouvelle fois amorcé une vive reprise technique sur la zone de soutien majeure des 5200 points, avec l'apparente détente sur le front du commerce. Celui-ci vient de combler un gap laissé ouvert début août vers 5500 points et consolide désormais sous ce niveau. Le franchissement de ce seuil majeur permettrait de renouer avec les records annuels dans la zone des 5620/5670 points. A très court terme, la dynamique ne sera pas dégradée tant que le CAC40 demeure au-dessus des 5330 points.

